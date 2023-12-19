Москва ответила на новые санкции ЕС расширением списка невъездных в РФ представителей стран Евросоюза - МИД

Москва в ответ на 12-й "санкционный пакет" ЕС расширяет список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, заявили в МИД РФ.

"18 декабря страны ЕС приняли очередной 12-й санкционный "пакет". В ответ на эти недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства во вторник.

На Смоленской площади сообщили, что в список включены представители силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, а также граждане стран-членов Евросоюза, ответственные за оказание военной помощи Украине.

Также въезд в Россию запрещается ряду представителей евроструктур, "причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживающих введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, занимающихся распространением дезинформации о нашей стране", сообщили в МИД РФ.

Ограничения также распространены на участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, посвященную выборам президента России, говорится в заявлении.

"Любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ", - заявили в МИД РФ.

Очередной, 12 по счету пакет ограничительных мер Евросоюза, разработанных против России, был опубликован в Официальном журнале ЕС в понедельник.