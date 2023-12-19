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Дальнее зарубежье 19.12.2023 23:02

Еврокомиссия: ЕС готов к истечению срока контракта на транзит российского газа через Украину

ЕС готов к тому, что в конце 2024 года контракт на транзит российского газа через территорию Украины прекратит свое действие, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Газовый пакет по декарбонизации позволит государствам-членам урегулировать вопрос российского газа, даже когда уже не будет санкций (ЕС против РФ - ИФ)", - сказала еврокомиссар во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении Совета ЕС по энергетике.

"Со своей стороны, я проинформировала министров, что смогу им представить альтернативы, когда действие соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа завершится как раз через год", - продолжила Симсон.

По ее словам, ЕК поддержит государства-члены ЕС, которые могут быть затронуты этой проблемой.

"Я полагаю, у нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к этой новой ситуации", - резюмировала член Еврокомиссии.

В конце марта 2023 года Совет ЕС по энергетике определил позицию государств-членов Евросоюза по "газовому пакету" - будущему рынку газа и водорода. Речь шла о двух предложениях, устанавливающих общие правила внутреннего рынка для возобновляемых и природных газов и водорода. Целью законодательства является разработка перехода газового сектора на возобновляемые и низкоуглеродные газы, в частности биометан и водород.

Договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между украинским холдингом и "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ), а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 млрд куб. м в год.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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