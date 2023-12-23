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Дальнее зарубежье 23.12.2023 01:55

Франция завершила вывод своего военного контингента из Нигера

Последние из остававшихся в Нигере военнослужащих французского контингента покинули в пятницу эту африканскую страну, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на нигерскую армию.

"Сегодняшняя дата (...) знаменует окончание процесса прекращения обязательств французских сил в Сахеле", - приводит издание слова представителя местных военных Салима Ибраима после церемонии, состоявшейся на авиационной базе в Ниамее, где размещалась часть контингента.

Тем самым завершился 10-летний период пребывания в Нигере около 1,5 тыс. французских солдат и пилотов, на которых была возложена задача борьбы против террористических исламистских группировок в Сахеле. Последние французские военные покинули страну на двух самолетах, о пункте назначения которых не сообщалось.

В финале церемонии был подписан "совместный документ" главой штаба сухопутных войск Нигера полковником Маманом Сани Киау и командующим французскими силами в Сахеле генералом Эриком Озанном.

По словам Ибраима, нигерская сторона удовлетворена выводом французских военных, при котором "не было отмечено никаких существенных инцидентов".

После военного переворота в Нигере и обострения отношений между Парижем и Ниамеем, за которым последовала денонсация нигерской стороной военных соглашений, президент Эмманюэль Макрон объявил 24 сентября, что военнослужащие Франции до конца года покинут территорию африканской страны. Вывод французского контингента начался 10 октября.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля текущего года против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НИГЕР, ВОЕННЫЕ, ВЫВОД


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