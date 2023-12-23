Гасанов выразил соболезнования Гюлеру в связи с гибелью турецких военнослужащих

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связью с гибелью и ранениями турецких военнослужащих на севере Ирака, сообщает Минобороны Азербайджана:

"Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил Турции в результате совершённого 22 декабря нынешнего года вероломного нападения террористов на севере Ирака. Мы разделяем ваше горе. Решительно осуждаем все проявления терроризма. В непримиримой борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции и поддерживаем вас", - говорится в послании.

В.Алиев