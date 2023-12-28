Запасы нефти в США упали на 6,9 млн барр. на прошлой неделе, намного сильнее прогнозов

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина сократились на 575 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 833 тыс. баррелей.

Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 208 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,508 млн баррелей за неделю, которая завершилась 22 декабря.