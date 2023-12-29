Пентагон вывел из Красного моря два больших десантных корабля с морпехами

Американские большие десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall в четверг покинули Красное море, перейдя в Восточное Средиземноморье, сообщил 6-й оперативный флот США.

Они присоединятся к большому десантному кораблю USS Mesa Verde, который находится в восточной части Средиземного моря, - на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Все три корабля являются частью амфибийно-десантной группы Bataan, на их борту размещен экспедиционный батальон морской пехоты.

В настоящее время Аденский залив, находящийся к югу от Красного моря вблизи Йемена, патрулирует авианосец USS Dwight Eisenhower, на котором размещено 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely, USS Stethem, USS Carney и USS Mason, USS Laboon ВМС США. Группировка задействована в проведении многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) для защиты судоходства и противодействия нападениям на торговые суда в Красном море.