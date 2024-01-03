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Дальнее зарубежье 03.01.2024 11:30

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в среду по бакинскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии во вторник в 19:44 по Тихоокеанскому времени США (в среду в 07:44 по бакинскому времени). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

SpaceX запустила уже свыше 5,6 тыс. таких аппаратов. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,2 тыс. интернет-спутников находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в первый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You droneship, которая находилась в Тихом океане.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 70 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИК


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