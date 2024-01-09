Минэнерго США повысило прогноз потребления нефти в мире в 2024г до 102,5 млн б/с

Потребление нефти и других жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2024 году составит 102,46 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Таким образом EIA повысило свой прогноз, озвученный в декабре прошлого года, на 120 тыс. б/с.

Министерство также скорректировало оценку спроса на нефть по итогам 2023 года, повысив ее на 70 тыс. б/с - со 101 млн б/с до 101,07 млн б/с.

Таким образом, в 2024 году рост мирового потребления нефти к предыдущему году составит 1,39 млн б/с. Месяцем ранее ведомство прогнозировало данный показатель на уровне 1,34 млн б/с.

При этом Минэнерго США ожидает, что в 2025 году мировой спрос на нефть составит 103,67 млн б/с, превысив прогнозный показатель 2024 года на 1,21 млн б/с.