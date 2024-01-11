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Дальнее зарубежье 11.01.2024 20:16

Блинкен считает атаки ХАМАС, "Хезболлы" и хуситов препятствием для создания Палестинского государства

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что видит два варианта для Ближнего Востока: первый включает нормализацию отношений арабских государств с Израилем и работу над созданием Палестинского государства, второй - продолжение атак со стороны настроенных на борьбу против Израиля группировок, сообщают западные СМИ в четверг.

"В наши предыдущие поездки на Ближний Восток чувствовалось нежелание обсуждать некоторые вопросы будущего, связанные с долгосрочными стабильностью и безопасностью на региональной основе. Теперь же наши партнеры сфокусированы именно на этих проблемах... Они также готовы предпринять шаги, чтобы сделать что-то, взять на себя обязательства, необходимые как для будущего Газы, так и для долгосрочного мира и безопасности в регионе", - заявил он журналистам в аэропорту Каира после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

По мнению госсекретаря, сейчас для региона существует два пути: первый предполагает "интеграцию Израиля с гарантиями безопасности и обязательствами от стран региона и США, а также Палестинское государство - как минимум путь к его созданию". Второй путь - это продолжение "терроризма, нигилизма, разрушений со стороны ХАМАС, хуситов, "Хезболлы", которых поддерживает Иран".

Блинкен высказал такую точку зрения по итогам своего турне по Ближнему Востоку, проходившему с 4 по 11 января. Он отметил, что все страны региона, которые он посетил, а также Греция, выразили готовность принять участие в планировании будущего региона.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ПЕРСПЕКТИВЫ


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