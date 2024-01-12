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Внешняя политика 12.01.2024 15:12

В Гааге прошло I процедурное заседание в рамках арбитража Баку против Еревана за незаконную эксплуатацию энергетических ресурсов в Карабахе и В.Зангезуре

Первое процедурное заседание в рамках межгосударственного арбитражного процесса, инициированного Азербайджаном против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии (ДЭХ), прошло в пятницу в штаб-квартире Постоянной палаты третейского суда в Гааге (Нидерланды), сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«12 января 2024 года в штаб-квартире Постоянной палаты третейского суда в Гааге (Нидерланды) состоялось первое процедурное заседание в рамках межгосударственного арбитражного процесса, инициированное Азербайджаном против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что Азербайджан на заседании представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым.

В министерстве добавили, что Арбитраж был инициирован в соответствии с ДЭХ после того, как переговоры Баку и Еревана не привели к урегулированию спора.

Как сообщали ранее в МИД Азербайджана, 27 февраля 2023 года Азербайджан инициировал межгосударственный арбитражный процесс против Армении в соответствии с Договором к Энергетической хартии, в рамках которого требует от Еревана возмещения ущерба и финансовой компенсации за незаконную эксплуатацию энергетических ресурсов в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Во внешнеполитическом ведомстве тогда отмечали, что речь идет о незаконной эксплуатации Арменией гидроэнергетических ресурсов Азербайджана в период оккупации азербайджанских территорий (Карабаха и Восточного Зангезура) с 1991 по 2020 годы.

В направленном Еревану уведомлении об арбитраже «азербайджанская сторона потребовала от Армении возмещения ущерба и финансовой компенсации», говорилось в пресс-релизе.

В МИД Азербайджана заявляли, что Армения в период оккупации азербайджанских территорий также построила не менее 37 дополнительных несанкционированных гидроэнергообъектов на территории Азербайджана, разрушила имеющуюся энергетическую инфраструктуру.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, АРБИТРАЖ


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