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Дальнее зарубежье 13.01.2024 17:06

Хоу Юи от Гоминьдана признал поражение на выборах главы администрации Тайваня

Кандидат на пост главы администрации Тайваня Хоу Юи от партии Гоминьдан заявил, что потерпел поражение на прошедших в субботу выборах, сообщает South China Morning Post (SCMP).

"Я уважаю выбор народа Тайваня", - сказал он.

Хоу Юи также поздравил с победой соперника - Лай Циндэ, главу Демократической прогрессивной партии (ДПП), выступающей за провозглашение независимости Тайваня от КНР.

По информации SCMP, Лай Циндэ получил примерно 40% голосов, значительно опередив двух других соперников. Число проголосовавших за него превысило 5 млн человек. Тысячи его сторонников, собравшихся у избирательного штаба ДПП, следят за развитием событий.

Между тем, Кэ Вэньчжэ - основатель и лидер Тайваньской народной партии (ТНП) - смог завоевать 26,33% голосов (проголосовали более 3 млн человек).

На данный момент обработаны более 90% бюллетеней.

В 20:30 по местному времени (16:30) ожидается выступление Лай Циндэ.

К нынешним выборам главы администрации Тайваня привлечено повышенное внимание, поскольку они могут серьезно повлиять на конфигурацию отношений Пекина и Вашингтона. Считается, что Гоминьдан стремится к нормализации отношений и развитию связей с материковым Китаем, а ТНП также надеется на развитие в определенных рамках отношений с Пекином.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Между тем, воссоединение родины декларируется в конституции КНР как священная обязанность китайского народа. Власти Китая настаивают, что намерены добиться поставленной цели мирными средствами. В новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение страны с Тайванем - "историческая неизбежность".

Вопрос Тайваня стал одной из ключевых тем переговоров между президентом США Джо Байденом и Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско. По словам главы Китая, тайваньский вопрос является наиболее чувствительным в американо-китайских отношениях.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ВЫБОРЫ, СИТУАЦИЯ


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