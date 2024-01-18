Запасы нефти в США упали на 2,49 млн баррелей, сильнее прогноза

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,492 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 313 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина выросли на 3,08 млн баррелей, дистиллятов - на 2,37 млн баррелей.

Эксперты в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 880 тыс. баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 2,1 млн баррелей за неделю, которая завершилась 12 января. Это рекордное снижение с сентября прошлого года.