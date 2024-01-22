Палестинская национальная администрация согласилась получать собираемые для нее Израилем налоги без средств для Газы

Палестинская национальная администрация (ПНА) дала согласие на получение средств от налогов, собранных Израилем от ее имени, без суммы, предназначенной для сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.
По его данным, ПНА пересмотрела позицию, согласно которой частичная передача ей средств, без сумм для сектора Газа, неприемлема. Теперь ПНА будет получать средства от Израиля через трастовый фонд, управляемый Норвегией. Норвежским властям нельзя будет переводить средства ПНА или любой другой стороне без разрешения министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича.
При этом палестинцы согласились получить средства без суммы для анклава под давлением США.
Источник подчеркнул, что ПНА по-прежнему будет предоставлять выплаты пенсионерам и нуждающимся семьям в Газе, используя средства, предназначенные для Западного берега реки Иордан.
В ноябре в ПНА отказались от частичного перевода ей средств, собранных от ее имени Израилем.
Накануне The Times of Israel сообщало, что Израиль решил передать Норвегии на хранение средства, предназначенные для ПНА. Этот шаг предусматривает возможность перечисления этих денег палестинцам только с разрешения властей Израиля.
7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.
Власти Азербайджана в 2023г направили из госбюджета около 5,6 млрд манатов на проекты в Карабахе и В.Зангезуре – Минфин
Азербайджан вошел в топ-5 основных внешнеторговых партнеров Грузии в 2023г
Трансферты из ГНФАР в госбюджет Азербайджана в 2003-2023гг превысили 143 млрд манатов
ADNOC увеличит бюджет на проекты в сфере декарбонизации до $23 млрд
Статус резидента Евлахского пилотного агропарка в 2023г получили 33 субъекта предпринимательства
На территории «Аг шехер» будут проживать 280 тыс. человек
Алиев ознакомился с ходом работ по благоустройству в Аг шехер
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы