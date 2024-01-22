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Дальнее зарубежье 22.01.2024 16:32

Палестинская национальная администрация согласилась получать собираемые для нее Израилем налоги без средств для Газы

Палестинская национальная администрация (ПНА) дала согласие на получение средств от налогов, собранных Израилем от ее имени, без суммы, предназначенной для сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

По его данным, ПНА пересмотрела позицию, согласно которой частичная передача ей средств, без сумм для сектора Газа, неприемлема. Теперь ПНА будет получать средства от Израиля через трастовый фонд, управляемый Норвегией. Норвежским властям нельзя будет переводить средства ПНА или любой другой стороне без разрешения министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича.

При этом палестинцы согласились получить средства без суммы для анклава под давлением США.

Источник подчеркнул, что ПНА по-прежнему будет предоставлять выплаты пенсионерам и нуждающимся семьям в Газе, используя средства, предназначенные для Западного берега реки Иордан.

В ноябре в ПНА отказались от частичного перевода ей средств, собранных от ее имени Израилем.

Накануне The Times of Israel сообщало, что Израиль решил передать Норвегии на хранение средства, предназначенные для ПНА. Этот шаг предусматривает возможность перечисления этих денег палестинцам только с разрешения властей Израиля.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, НАЛОГИ, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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