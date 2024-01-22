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АПК 22.01.2024 23:08

Азербайджан уже поставил в Россию 3,6 млн яиц

По состоянию на 22 января в Россию из Азербайджана ввезено 3,6 млн шт. пищевых яиц

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Россельхознадзор, 20 и 21 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России.

По прибытию грузов на СВХ проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

"По состоянию на 22 января в Россию из Азербайджана ввезено 3,6 млн шт. пищевых яиц", - подчеркивает Россельхознадзор.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ЯЙЦА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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