Азербайджан уже поставил в Россию 3,6 млн яиц

По состоянию на 22 января в Россию из Азербайджана ввезено 3,6 млн шт. пищевых яиц
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Россельхознадзор, 20 и 21 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России.
По прибытию грузов на СВХ проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.
"По состоянию на 22 января в Россию из Азербайджана ввезено 3,6 млн шт. пищевых яиц", - подчеркивает Россельхознадзор.
Р.Ахмедов
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