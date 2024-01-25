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Дальнее зарубежье 25.01.2024 19:48

Венгрия намерена не препятствовать созданию ЕС фонда военной помощи Украине на 5 млрд евро

Венгрия планирует снять возражения против создания ЕС фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"В Будапеште заявили, что не будут препятствовать достижению консенсуса на встрече постпредов ЕС в среду 31 января", - информирует агентство.

Отмечается, что Будапешт готов одобрить такое финансирование, "как только страны-члены союза решат технические вопросы".

Как пишет агентство, достижение договоренностей о создании фонда может проложить дорогу к соглашению о модернизации механизма стабильных поставок оружия Киеву.

На встрече ЕС в среду также планируют обсудить сделку по более крупному пакету финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро.

В прошлом месяце Будапешт наложил вето на пакет помощи Киеву в размере 50 млрд евро, который предусматривает финансирование до 2027 года. Согласно позиции Венгрии, она сможет одобрить такое финансирование лишь в случае, если решение о нем можно будет каждый год пересматривать. Теперь странам ЕС нужно определиться, пойдут ли они на требования Будапешта: венгерский премьер Виктор Орбан настаивает на праве применять вето каждый год, но подавляющее большинство членов ЕС отвергают это предложение.

Венгрия также блокирует выделение восьмого транша помощи Киеву в 500 млн евро по линии Европейского фонда мира. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт может рассмотреть возможность поддержки выделения этих средств после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, запланированной на 29 января.

Агентство ранее сообщало, что новый фонд помощи трансформирует Европейский фонд мира: теперь упор сделают не на использовании имеющихся арсеналов, а на приобретении нового оружия за счет совместных контрактов.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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