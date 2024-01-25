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Военный кабинет министров Израиля обсуждает потенциальное соглашение с ХАМАС об освобождении заложников

Военный кабинет в чрезвычайном правительстве национального единства Израиля собрался, чтобы обсудить тему потенциального соглашения с ХАМАС об освобождении израильских заложников, сообщает Times of Israel.

Эта встреча проходит на фоне информации о том, что в скором времени в Европе могут состояться переговоры между сторонами. Переговоры планируют провести в Европе, в них примут участие главы израильской и египетской разведслужб - Давид Барнеа и Аббас Камель, а также премьер Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Кроме того, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила в четверг, что президент США Джо Байден планирует отправить директора ЦРУ Уильяма Бернса на переговоры о соглашении между Израилем и ХАМАС.

Предыдущее предложение, которое выдвигал Израиль, включало перемирие на 60 дней, а также поэтапное освобождение пленных, начиная с женщин и детей и заканчивая гражданскими лицами мужского пола, а также передачу останков погибших после похищения. ХАМАС это предложение отверг, потребовав бессрочного прекращения огня в обмен на передачу заложников.

Израильские военные в четверг на фоне сообщений о возможных переговорах с ХАМАС продолжили операции в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что за последние двое суток израильские силы захватили в секторе Газа более 100 хамасовцев. Некоторые из них пытались укрыться в тоннелях, но им не удалось этого сделать.

Между тем, на севере самолеты ВВС Израиля атаковали несколько военных объектов движения "Хезболла" на территории Ливана. На одном из объектов находилась взлетно-посадочная полоса и инфраструктура, которую группировка использовала, чтобы атаковать север Израиля.

Также по нескольким районам на юге Ливана ЦАХАЛ открыл артиллерийский огонь и обстрелял из минометов. Затем израильские военные обстреляли с истребителей и танков еще несколько позиций "Хезболлы", включая пункты наблюдения.

Кроме того, в четверг рейд на Западном берегу реки Иордан провели израильская спецслужба Шинбет, военные ЦАХАЛ и пограничная служба. Они арестовали 16 находившихся в розыске подозреваемых в терроризме, а также отчитались об уничтожении боеприпасов. По информации газеты The Jerusalem Post, порядка 2,7 тыс. человек арестовали на территории Западного берега с начала военной операции Израиля в секторе Газа. Среди них более 1,3 тыс. были связаны с ХАМАС.

На юге сектора Газа с начала этой недели израильская армия ведет наступление. Боестолкновения затронули два городских госпиталя, по данным арабских СМИ, атаки усиливаются, и число жертв растет.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус вновь призвал к прекращению огня в секторе Газа, где, как он отметил, "погибло 26 тыс. человек, среди которых 70% женщины и дети, еще 8 тыс. пропали без вести и 64 тыс. ранены". Он подчеркнул, что "решение есть, и для него требуется воля". "Перемирие в секторе Газа назрело давно. Давайте выберем мир", - написал он в соцсети X.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, СИТУАЦИЯ


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