Азербайджан поставил в Россию уже 4,2 млн шт. пищевых яиц

В РФ из Азербайджана в четверг поставлена очередная партия пищевых яиц в количестве 612 тыс. штук.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, 25 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России.
По прибытию грузов на СВХ проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.
«По состоянию на 25 января в Россию из Азербайджана ввезено 4,2 млн шт. пищевых яиц», - подчеркивает Россельхознадзор.
Поставки пищевых яиц из Азербайджана в РФ начались 19 декабря 2023 года.
Р.Ахмедов
Баку ждет от Армении предоставления точных карт всех заминированных территорий – МИД Азербайджана
Ереван по рабочим каналам в ближайшие дни передаст Баку новые карты минных полей
Действия делегации Армении в ПАСЕ наглядно показали, что Ереван не хочет мира с Азербайджаном - диписточник
Японский лунный аппарат SLIM перевернулся при посадке из-за отказа одного из двигателей - JAXA
В Азербайджане привлекли к ответственности 15 карабахских сепаратистов - Генпрокуратура
Суд в Баку продлил арест "руководителей" карабахских сепаратистов еще на 4 месяца
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Турция завершила процесс ратификации присоединения Швеции к НАТО
США предупреждали Иран о готовящемся теракте в городе Керман 3 января
Крупнейшая общеевропейская партия ЕНП может выдвинуть фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы ЕК
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Ханкенди открылся первый магазин телекоммуникационной компании
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы