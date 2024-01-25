Азербайджан поставил в Россию уже 4,2 млн шт. пищевых яиц

В РФ из Азербайджана в четверг поставлена очередная партия пищевых яиц в количестве 612 тыс. штук.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, 25 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России.

По прибытию грузов на СВХ проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

«По состоянию на 25 января в Россию из Азербайджана ввезено 4,2 млн шт. пищевых яиц», - подчеркивает Россельхознадзор.

Поставки пищевых яиц из Азербайджана в РФ начались 19 декабря 2023 года.

Р.Ахмедов