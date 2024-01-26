Азербайджан поставил в Россию очередную партию пищевых яиц

В РФ из Азербайджана в пятницу поставлена очередная партия пищевых яиц в количестве 306 тыс. штук.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Россельхознадзор, 26 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" была ввезена еще одна партия пищевых яиц из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России.
По прибытию грузов на СВХ проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.
"По состоянию на 26 января в Россию из Азербайджана ввезено 4,5 млн шт. пищевых яиц", - подчеркивает Россельхознадзор.
Поставки пищевых яиц из Азербайджана в РФ начались 19 декабря 2023 года.
Р.Ахмедов
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