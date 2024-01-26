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АПК 26.01.2024 16:53

Азербайджан поставил в Россию очередную партию пищевых яиц

В РФ из Азербайджана в пятницу поставлена очередная партия пищевых яиц в количестве 306 тыс. штук.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Россельхознадзор, 26 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" была ввезена еще одна партия пищевых яиц из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России.

По прибытию грузов на СВХ проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

"По состоянию на 26 января в Россию из Азербайджана ввезено 4,5 млн шт. пищевых яиц", - подчеркивает Россельхознадзор.

Поставки пищевых яиц из Азербайджана в РФ начались 19 декабря 2023 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ЯЙЦА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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