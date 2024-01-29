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Дальнее зарубежье 29.01.2024 23:41

В ЕС согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине

Постпреды Евросоюза в понедельник согласились с предложением Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине, сообщило в понедельник председательство Бельгии в Совете ЕС.

"Постпреды ЕС по сути согласовали предложение по использованию непредвиденной прибыли от блокированных активов для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении председательства в соцсети.

ЕК в декабре подготовила соответствующее предложение.

Ранее в январе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что в ЕС успешно идет работа над планом введения налога на прибыль от замороженных активов РФ. В то же время агентство уточняло, что группа стран, в том числе Германия, дали четко понять, что выступают против конфискации самих российских активов.

По данным СМИ, более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС, причем значительная часть - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

В октябре 2023 года власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов активов РФ. ЕС в марте 2022 года принял решение заморозить российские активы в странах Евросоюза.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, АКТИВЫ, СОГЛАСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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