В связи со взрывом и пожаром в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку арестованы 2 человека

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте 2 человек по уголовному делу, возбужденному по факту гибели 10 человек и ранению еще 23 человек в результате пожара в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку.

Согласно данным ведомства, арестованы фактический владелец ОАО «Bakı Ağac Emalı» Таги Ибрагимов и фактический управляющий общества Тогрул Рзаев.

Ибрагимову предъявлено обвинение по статье 314.3 (недобросовестность, неосторожность, ставшая причиной смерти двух или более лиц), Рзаеву - 225.3 (нарушение правил противопожарной безопасности, неосторожность, ставшая причиной смерти двух или более лиц) УК Азербайджана.

Следствие установило, что взрыв произошел в результате превышения предельно допустимой концентрации древесной пыли, образующейся при переработке древесных материалов, и паровой смеси химических материалов.

Согласно собранным доказательствам, Ибрагимов, проявил халатность к своей работе и не выполнил свои служебные обязанности, то есть не организовал должным образом работу по соблюдению правил пожарной безопасности на предприятии, а также не распорядился устранить выявленные ранее проблемы пожарной безопасности.

Взрыв и пожар произошли из-за того, что Рзаев, нарушил эти правила как лицо, ответственное за правила пожарной безопасности, то есть не обеспечил пожарную безопасность предприятия, а также очистку от горючих отходов и древесной пыли.

Б.Рустамбеков