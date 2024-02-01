ЕС продолжит прорабатывать вопрос использования доходов от замороженных активов РФ - Мишель

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласились продолжить работу по теме использования для восстановления Украины доходов от замороженных в Евросоюзе активов РФ, заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы приветствуем достигнутое на политическом уровне согласие насчет использования доходов от активов РФ для восстановления Украины. Мы продолжим прорабатывать этот вопрос", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита.
Кроме того, среди связанных с Россией тем, по которым ЕС продолжит работу, он упомянул "борьбу против обхода санкций".
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