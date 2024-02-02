США усиливают оборону на подвергшейся удару базе беспилотника в Иордании

США укрепили оборонительные сооружения на своей базе в Иордании, которая недавно подверглась удару беспилотника, сообщило в пятницу Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"США усилили оборону на базе в Иордании в рамках подготовки военных к масштабным действиям в ответ на удар беспилотников, в результате которого погибли три военнослужащих", - информирует AP.

Ранее в Белом доме сообщили, что то нападение в конце января совершила группировка "Иранское сопротивление в Ираке": базу атаковал беспилотник иранского производства.

Собеседник AP отметил, что за последние дни США усилили оборону вокруг стратегической базы Tower 22, на которой размещены около 350 американских военнослужащих. Объект расположен недалеко от демилитаризованной зоны на границе между Иорданией и Сирией.

Американский чиновник добавил, что США в качестве ответа на удар беспилотника рассматривают различные операции в Сирии, Йемене и Ираке.

Несмотря на предупреждение Вашингтона об ответных мерах, некоторые поддерживаемые Ираном группировки в пятницу пообещали продолжать атаковать силы США в ближневосточном регионе. Так, иракское военизированное формирование "Харакат ан-Нуджаба" в пятницу заявило, что продолжит осуществлять нападения, пока не закончатся боевые действия в секторе Газа. Кроме того, оно намерено добиваться вывода сил США из Ирака.

Ранее в администрации США неоднократно заявляли, что армия примет меры в ответ на нападение на Tower 22. При этом в Вашингтоне не уточняют, что это будут за меры.

Напряженная обстановка сохранялась в пятницу в секторе Газа, где Израиль продолжает военную операцию против палестинских группировок. Параллельно с этим стороны рассматривают возможность заключения нового перемирия.

В Израиле заявили, что не уверены наверняка, удастся ли заключить новую сделку с палестинским движением ХАМАС по паузе в боевых действиях и обмену заложниками. Так, высокопоставленный израильский чиновник заявил NBC News, что вероятность согласования такого соглашения - не более 50%.

"Я не думаю, что вероятность того, что это свершится, выше 50%", - приводит телеканал слова источника.

По данным The Times of Israel, некоторые израильские министры также заявили, что нет никакой уверенности в успехе переговорного процесса. Военный кабинет министров Израиля в настоящее время ждет ответа от ХАМАС на предложение по перемирию.

При этом западные СМИ со ссылкой на представителя катарского МИД ранее в пятницу сообщили, что палестинская группировка дала предварительное согласие на второе перемирие с Израилем в секторе Газа и на обмен заложниками и заключенными.

По некоторым данным, план предполагает возможность шестинедельной паузы в боях в Газе и освобождения всех 136 заложников, все еще находящихся в анклаве, не все из которых живы. В других сообщениях СМИ, однако, говорится, что в рамках сделки предусматривают освобождение только 35 заложников - женщин, пожилых людей и больных - в течение 35-дневного первоначального перемирия с возможностью перерыва в боевых действиях еще на неделю, во время которого можно будет провести переговоры о дальнейшем освобождении заложников.

AP в свою очередь пишет, что высокопоставленный представитель ХАМАС заверил, что движение "очень скоро" даст ответ на предложение по гуманитарным паузам в Газе и поэтапному освобождению заложников в анклаве и заключенных палестинцев в Израиле. Более того, источник заявил агентству, что для ХАМАС в приоритете долгосрочное прекращение огня.

Вместе с тем The Times of Israel сообщает, что высокопоставленный представитель этого палестинского движения в Бейруте Усама Хамдан заявил, что ХАМАС по-прежнему привержена первоначальным требованиям о постоянном прекращении огня. По словам Хамдана, группировка добивается и освобождения тысяч палестинских заключенных, в том числе тех, кто отбывает пожизненное заключение. Так, ХАМАС требует освобождения осужденного за терроризм Фатха Марвана Баргути, которого считают основным будущим кандидатом на пост главы Палестинской автономии. Израиль арестовал Баргути в 2002 году, он отбывает пять пожизненных сроков за планирование трех террористических атак, в результате которых погибли пять израильтян

Помимо Баргути, Хамдан назвал Ахмада Саадата, главу формирования "Народный фронт освобождения Палестины. Саадат отбывает 30-летний срок за участие в убийстве израильского министра туризма Рехавама Зеэви в 2001 году.

The Times of Israel отмечает, что сейчас ХАМАС и другие группировки удерживают 132 заложников, взятых 7 октября; 105 человек освободили во время ноябрьского перемирия. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на разведданные сообщила, что 29 из 132 погибли, еще один числится пропавшим без вести. Семьи заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, призвали провести в субботу митинг в Тель-Авиве под лозунгом "120 дней под землей без воздуха: заложники в смертельной опасности!" Демонстрация пройдет в 19:30 по местному времени (21:30).

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. Официально о подробностях возможного соглашения пока не сообщалось.

На фоне переговоров о потенциальной сделке о перемирии государственные служащие из США и стран-членов ЕС написали анонимное письмо, в котором осудили политику Соединенных Штатов и Евросоюза в отношении боевых действий в Газе.

В письме заявили о необходимости для Израиля соблюдать "международные гуманитарные нормы и права человека", а также призвали "использовать все доступные рычаги воздействия, включая прекращение военной поддержки Израиля, для обеспечения продолжительного соблюдения режима прекращения огня, полного гуманитарного доступа в сектор Газа и безопасного освобождения всех заложников".

"Разработайте стратегию продолжительного мира, которая включает в себя создание и безопасность палестинского государства и гарантии безопасности для Израиля, чтобы нападение, подобное совершенному 7 октября, и наступление на сектор Газа больше никогда не повторились", - призывают подписавшие письмо.

Тем временем продолжаются боевые действия и между Израилем и ливанским движением "Хезболла". Министр обороны Йоав Галлант в ходе поездки на север страны предупредил, что возможная пауза в боях между Израилем и ХАМАС в секторе Газа не будет распространяться на боевые действия с "Хезболлой".

ЦАХАЛ в свою очередь сообщил, что в пятницу что истребители нанесли удары по объектам "Хезболлы на юге Ливана. В армии уточнили, что атаковали также объекты в Эль-Хиаме, Кане и Джебель-Блате.

Ранее в пятницу из Ливана выпустили две ракеты по городу Кирьят-Шмона в Северном округе Израиля, также одну ракету выпустили по району горы Дов.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАС, сообщило, что в результате боевых действий с 7 октября число погибших в анклаве превысило 27,1 тыс. человек. Кроме того, по данным ведомства, около 66,2 тыс. ранены. Уточняется, что в статистике Минздрава Газы не разделяют потерь среди мирных жителей и членов палестинских группировок.