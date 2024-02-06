В ЕС анонсировали принятие 13-го пакета санкций против России к 24 февраля

Евросоюз параллельно оказанию помощи Украине стремится воздействовать на РФ санкциями и рассчитывает принять 13-й пакет к 24 февраля, заявила глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.
"Мы надеемся завершить работу над 13-м пакетом санкций к символической дате 24 февраля", - сказала Лябиб во вторник на сессии Европарламента в Страсбурге, где обсуждался вопрос помощи Евросоюза Украине.
Говоря о военной помощи Киеву, Лябиб указала на необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет, чтобы сдержать обещание и предоставить Украине миллион 155-миллиметровых снарядов. "В настоящий момент мы от этого очень далеки. В марте, согласно прогнозам, мы сможем достичь объема около 524 тыс. снарядов. Это очень далеко от цели, которую мы поставили. Нам совершенно необходимо сделать больше и усилить наши производственные мощности", - сказала глава МИД Бельгии.
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