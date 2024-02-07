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Это интересно 07.02.2024 20:59

В Баку проходят народные гуляния в связи с победой Алиева на внеочередных выборах президента Азербайджана

В центре Баку в среду вечером проходят народные гуляния в поддержку действующего президента Ильхама Алиева, побеждающего согласно данным экзит-полла на внеочередных президентских выборах, состоявшихся 7 февраля.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», граждане начали собираться на приморском бульваре после оглашения данных экзит-полов.

В гуляниях участвуют несколько тысяч граждан Азербайджана и их число увеличивается.

Аналогичные гуляния в настоящее время начинаются и в регионах Азербайджана.

Как сообщалось ранее, согласно оценкам еxit-poll, Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля 2024 года, набирает 92-94%.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ГУЛЯНИЕ


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