Власти Ирака раскритиковали удар США по Багдаду, жертвой которого стал командир группировки «Катаиб Хезболла»

Правительство Ирака осудило удар США по Багдаду, в результате которого погиб командир "Катаиб Хезболла" Виссам Мухаммед Сабер аль-Саеди, и отметило, что действия Вашингтона могут подорвать отношения стран.

"Американские вооруженные силы совершили вопиющее убийство, нанеся авиаудар в центре жилого района в столице Багдаде, не проявляя никакого уважения к жизням гражданского населения или к международным законам", - говорится в заявлении военного представителя премьера Ирака Яхья Расула в соцсети X.

"Такой вектор действий США сильнее чем когда-либо побуждает иракское правительство положить конец миссии международной коалиции во главе с США в Ираке, которая стала фактором нестабильности и угрожает втянуть Ирак в круговорот конфликта", - добавил Расул.

Представитель иракского командования генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи в среду вечером заявил, что удар США по Багдаду может привести к ухудшению отношений между государствами.

"Мы возлагаем на американскую сторону и коалиционные силы ответственность за последствия этих опасных действий, которые угрожают безопасности нашей страны и явно наносят ущерб переговорному процессу, который идет между сторонами", - приводит его слова телеканал "Рудау".

"Это нападение является явной агрессией и нарушением суверенитета Ирака, что влечет за собой опасные последствия для региона", - добавил представитель иракского командования.

В ночь на четверг США нанесли удар по Багдаду, в результате которого погиб командир "Катаиб Хезболла" Виссам Мухаммед Сабер аль-Саеди, также известный как Абу Бакир аль-Саади. Его считают ответственным за нападения на американских военных в регионе.

"Соединенные Штаты продолжат предпринимать необходимые действия для защиты нашего народа. Мы без колебаний привлечем к ответственности всех тех, кто угрожает безопасности наших сил", - заявили в CENTCOM.

Shafaq News со ссылкой на осведомленный источник передавало, что командир "Катаиб Хезболлы" был убит в результате удара беспилотника по внедорожнику в Аль-Маштале - районе на востоке Багдада. В результате удара погибли он и двое его товарищей, еще один был ранен.