Переизбрание Алиева означает сохранение курса Баку на дружественные отношения с Москвой

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев, одержавший победу на выборах 7 февраля, по многим признакам сохранит дружественные отношения с Россией с упором на экономическое сотрудничество, считает эксперт по постсоветским странам Евгений Минченко.

"Результаты президентских выборов в Азербайджане показали, что власть будет достаточно стабильной и предсказуемой. В связи с этим можно ожидать, что Алиев продолжит на российском направлении тот же курс, который можно охарактеризовать, как дружественный", - сказал Минченко в четверг "Интерфаксу".

"Климат в отношениях между Москвой и Баку на сегодняшний день максимально благоприятный за последние 30 с лишним лет с момента независимости Азербайджана. Тем более, что обе стороны имеют общие интересы, связанные с транспортными коридорами", - сказал собеседник агентства.

Сильные позиции Алиева в стране во многом связаны с тем, что удалось осуществить за последнее время в экономике и других сферах, считает Минченко. "Триумфальное переизбрание Алиева произошло на фоне возвращения Карабаха в состав Азербайджана. Высокий процент голосов, который получил действующий президент, связан с тем, что была реализована давняя мечта, по поводу осуществимости которой у многих были большие сомнения", - отмечает аналитик.

"Азербайджан в последнее время довольно успешно развивается экономически, в первую очередь, за счет нефтяных денег. Но следует заметить, что там довольно много вкладывают в инфраструктуру", - сказал он.