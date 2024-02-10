Экономисты перестали ждать рецессии в США в I полугодии

Опасения по поводу рецессии в экономике США в первом полугодии 2024 года практически сошли на нет, говорится в ежеквартальном отчете Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии.
Всего 17,3% респондентов видят вероятность снижения ВВП в первом квартале по сравнению с 40,9% в предыдущем опросе. Возможность спада во втором квартале оценивается в 23,9% против 40,2% ранее.
По словам экономистов, в обычное время риск рецессии составляет около 15%.
В среднем ожидается, что ВВП в январе-марте увеличится на 2,1% в годовом исчислении. В прошлом опросе прогнозировалось снижение на 0,8%.
По итогам всего 2024 года эксперты предполагают рост экономики США на 2,4% против ожидавшихся ранее 1,7%.
Уровень безработицы в конце года поднимется до 4% (прежде прогнозировалось 4,2%) по сравнению с 3,7% в январе, сообщается в отчете.
Инфляция (индекс PCE), как ожидается, продолжит снижаться и завершит год на отметке 2,1%, что незначительно выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%. Ранее эксперты прогнозировали 2,4%.
Исследование ФРБ Филадельфии проходит с 1968 года и является старейшим ежеквартальным опросом. В нем принимают участие свыше 30 экономистов.
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