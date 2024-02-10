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Дальнее зарубежье 10.02.2024 15:45

Глава иранского МИД обсудил с лидером "Хезболлы" ситуацию в Газе и на юге Ливана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в субботу в Бейруте обсудил с руководителем ливанского шиитского движения "Хезболла" Сейедом Хасаном Насраллой ситуацию на юге Ливана и в секторе Газа, информирует "Тасним".

Как сообщается, стороны обсудили ряд двусторонних, региональных и международных вопросов. В частности, обсуждалась ситуация в Палестине, в секторе Газа и на юге Ливана.

Во встрече также приняли участие посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, советник главы иранского МИД Али Асгар Хаджи и генеральный директор отдела Западной Азии и Северной Африки в МИД Ирана Махди Шуштари.

Агентство отмечает, что Бейрут стал первым пунктом регионального турне Абдоллахиана. Из Ливана он отправится в столицу Сирии Дамаск.

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Тэги: ИРАН, МИД, ХЕЗБОЛЛА, ВСТРЕЧА


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