Столтенберг считает недопустимыми заявления об отказе страны НАТО защитить другого члена альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье заявил, что обсуждения на тему того, будто страна альянса не придет на помощь другой, угрожают общей безопасности Организации Североатлантического договора.
"Любые предположения, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают нашу общую безопасность, в том числе и США", - приводят западные СМИ слова Столтенберга.
Ранее стало известно, что накануне на митинге в штате Южная Каролина экс-президент США Дональд Трамп сказал, что во время своего президентства в разговоре с неназванным президентом одной из крупной страны альянса он настаивал на том, чтобы это государство тратило на оборону достаточно средств. В противном случае, пояснил Трамп, он не пришел бы на помощь данной стране в случае нападения на нее.
Позднее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подвергли критике подобные высказывания.
В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что такие заявления не улучшают ситуацию с безопасностью в мире.
"Наоборот, они вновь обозначают необходимость для ЕС срочно продолжить развивать свою стратегическую автономию и инвестировать в оборону. И сохранить силу Североатлантического альянса", - написал он в соцсети X.
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