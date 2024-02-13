МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в искажении ситуации на Южном Кавказе

МИД Азербайджана обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в необоснованных обвинениях и клевете.
"11 февраля 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Telegraph в очередной раз выдвинул против Азербайджана необоснованные обвинения клеветнического характера. Вызывает сожаление, что в ходе интервью премьер Армении, пытался игнорировать факт оккупации его страной азербайджанских территорий в течение почти 30 лет, вопреки всем нормам и принципам международного права, а также целям и задачам Алма-Атинской декларации, на которую он ссылается", - говорится в комментариях МИД Азербайджана.
Ведомство отмечает, что премьеру Армении также хорошо известно, что, хотя армянская сторона на встречах в Праге и Сочи и позже заявила о признании территориальной целостности Азербайджана, наряду с поздравительными заявлениями в сентябре 2023 года в связи с "независимостью" режима, созданного на азербайджанских территориях, они до сих пор в международных организациях и судах продолжают предъявлять претензии против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
"Еще одним источником серьезной озабоченности является то, что армянская сторона, пытается предать забвению действующие законодательные акты, препятствующие признанию Карабаха в качестве составной части Азербайджана. Вместо идей и шагов, полных подобных провокаций и политических манипуляций против Азербайджана, армянская сторона должна не на словах, а на деле соблюдать международные обязательства и способствовать мирному процессу", - подчеркивает МИД Азербайджана.
Р.Ахмедов
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