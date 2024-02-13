Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8346 RUR   0.0187 GBR   2.147 TRY   0.0554

Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 76.84 +0.62 Brent 82.19 +0.56

Внешняя политика 13.02.2024 00:30

МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в искажении ситуации на Южном Кавказе

МИД Азербайджана обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в необоснованных обвинениях и клевете.

"11 февраля 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Telegraph в очередной раз выдвинул против Азербайджана необоснованные обвинения клеветнического характера. Вызывает сожаление, что в ходе интервью премьер Армении, пытался игнорировать факт оккупации его страной азербайджанских территорий в течение почти 30 лет, вопреки всем нормам и принципам международного права, а также целям и задачам Алма-Атинской декларации, на которую он ссылается", - говорится в комментариях МИД Азербайджана.

Ведомство отмечает, что премьеру Армении также хорошо известно, что, хотя армянская сторона на встречах в Праге и Сочи и позже заявила о признании территориальной целостности Азербайджана, наряду с поздравительными заявлениями в сентябре 2023 года в связи с "независимостью" режима, созданного на азербайджанских территориях, они до сих пор в международных организациях и судах продолжают предъявлять претензии против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Еще одним источником серьезной озабоченности является то, что армянская сторона, пытается предать забвению действующие законодательные акты, препятствующие признанию Карабаха в качестве составной части Азербайджана. Вместо идей и шагов, полных подобных провокаций и политических манипуляций против Азербайджана, армянская сторона должна не на словах, а на деле соблюдать международные обязательства и способствовать мирному процессу", - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, АРМЕНИЯ, ОТВЕТ


Похожие новости


МИД Азербайджана: Обстрел ВС Армении азербайджанских пограничников - серьезный удар по мирному процессу между Баку и Ереваном Баку и Берн провели межмидовские консультации МИД России раскритиковал оценку стран Запада в отношении итогов президентских выборов в Азербайджане Байрамов и генсек ШОС обсудили вопросы сотрудничества Баку и Ереван провели шестое заседание комиссий по делимитации госграницы Байрамов и Акар обсудили сотрудничество в сфере безопасности Баку призвал Ереван перейти от слов к адекватным действиям по обеспечению мира в регионе Байрамов и Мондино обсудили перспективы азербайджано-аргентинских отношений В МИД Армении заявили об отсутствии договоренности о встрече Алиева и Пашиняна Главы МИД Азербайджана и Индии обсудили вопросы сотрудничества

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az