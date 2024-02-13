Дефицит бюджета США в январе сократился в 1,8 раза, за 4 месяца фингода - вырос на 16%

Дефицит госбюджета США в январе составил $21,93 млрд, что в 1,8 раза ниже показателя за тот же месяц предыдущего года ($38,784 млрд), сообщило министерство финансов страны.
В декабре дефицит составил $129,354 млрд.
Доходы бюджета США в прошлом месяце увеличились на 7% - до $477,32 млрд против $447,288 млрд годом ранее. Расходы выросли на 3% и достигли $499,25 млрд по сравнению с $486,072 млрд.
За четыре месяца 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 16% - до $531,86 млрд.
Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода повысился на 8%, составив $1,585 трлн.
Расходы бюджета выросли на 9,5% - до $2,117 трлн. В том числе процентные выплаты по госдолгу были на $96 млрд выше, чем за первые четыре месяца предыдущего фингода из-за повышения ставок Федеральной резервной системой. С начала этого фингода правительство США потратило на выплату процентов по долгу $357,2 млрд.
Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%.
Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.
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