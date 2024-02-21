Вознаграждение главы Citigroup Джейн Фрейзер выросло на 6% в 2023г, до $26 млн

Главный исполнительный директор американского банка Citigroup Inc. Джейн Фрейзер заработала около $26 млн прошлый год, говорится в сообщении банка.
Ее базовая зарплата составила $1,5 млн, она также получила денежный бонус в размере $3,675 млн. Основная часть вознаграждения - $20,8 млн - была выплачена в виде акций, доступ к которым Фрейзер получит в случае достижения определенных показателей.
Совокупный размер вознаграждения главы Citi вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом.
Фрейзер получает меньше, чем руководители других ведущих банков США, отмечает Dow Jones. Так, глава Wells Fargo Чарли Шарф и его коллега из Bank of America Corp. Брайан Мойнихэн за прошлый год заработали по $29 млн, CEO Goldman Sachs Group Дэвид Соломон - $31 млн, гендиректор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон - $36 млн, глава Morgan Stanley Джеймс Горман - $37 млн.
Акции Citi дешевеют на 0,2% на предварительных торгах в среду. За последние 12 месяцев капитализация банка увеличилась на 11%, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 22%.
Спецназ Азербайджана провел учения по ведению боя в условиях суровых морозов
Политика Парижа к Баку предвзята и направлена на создание новой напряженности в регионе - МИД Азербайджана
Американский космический аппарат Nova-C вышел на орбиту Луны
Девелопер MCR покупает лондонскую телебашню BT Tower за $350 млн, превратит её в отель
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Росфинмониторинг внес журналиста Евгения Киселева в перечень экстремистов и террористов
США нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов в Йемене - CENTCOM
Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи почти на $16 млн
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Команда Yelo приняла участие в ярмарке труда
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы