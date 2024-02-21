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Финансы 21.02.2024 23:33

Вознаграждение главы Citigroup Джейн Фрейзер выросло на 6% в 2023г, до $26 млн

Главный исполнительный директор американского банка Citigroup Inc. Джейн Фрейзер заработала около $26 млн прошлый год, говорится в сообщении банка.

Ее базовая зарплата составила $1,5 млн, она также получила денежный бонус в размере $3,675 млн. Основная часть вознаграждения - $20,8 млн - была выплачена в виде акций, доступ к которым Фрейзер получит в случае достижения определенных показателей.

Совокупный размер вознаграждения главы Citi вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Фрейзер получает меньше, чем руководители других ведущих банков США, отмечает Dow Jones. Так, глава Wells Fargo Чарли Шарф и его коллега из Bank of America Corp. Брайан Мойнихэн за прошлый год заработали по $29 млн, CEO Goldman Sachs Group Дэвид Соломон - $31 млн, гендиректор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон - $36 млн, глава Morgan Stanley Джеймс Горман - $37 млн.

Акции Citi дешевеют на 0,2% на предварительных торгах в среду. За последние 12 месяцев капитализация банка увеличилась на 11%, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 22%.

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Тэги: США, БАНКИ, CEO, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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