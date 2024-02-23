Главы внешнеполитических ведомств США, Южной Кореи и Японии готовы укреплять единство в противостоянии России, КНДР и Китаю

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Южной Кореи (РК) Чо Тхэ Ель и Японии Ёко Камикава обсудили важность тесной координации в деле противостояния КНДР, России и Китаю, сообщил американский госдепартамент.
Трехсторонняя встреча состоялась "на полях" совещания министров иностранных дел стран G20 в Рио-де-Жанейро.
"В условиях растущих региональных вызовов, включая провокационные действия КНДР, а также все более напористые действия КНР, сотрудничество и координация с нашими ближайшими союзниками важны как никогда", - цитирует госдеп Блинкена.
Стороны также обсудили усилия по поддержанию мира и стабильности по в районе Тайваньского пролива, конфликт в Газе и подтвердили необходимость освобождения всех остающихся у ХАМАС заложников и увеличения гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению.
Представители трех стран также осудили "агрессивную риторику и провокации" КНДР и заявили о необходимости денуклеаризации Корейского полуострова, а также договорились об укреплении трехстороннего сотрудничества в ответ на разработку Пхеньяном ракетно-ядерной программы.
Обсуждение ситуации на Севере "проходило на фоне опасений, что Пхеньян может пойти на крупные провокации в преддверии парламентских выборов в Южной Корее в апреле и президентских выборов в США в ноябре", пишет "Ренхап".
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