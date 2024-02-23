Новые санкции ЕС против РФ расширяют ограничения на экспорт товаров, необходимых, в частности, для производства дронов

Новый пакет санкций ЕС в отношении России предусматривает расширение ограничений на экспорт ряда товаров, которые требуются для производства беспилотников, сообщил в пятницу Совет ЕС.
"В соответствии с сегодняшним решением ЕС расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, добавляя в этот список компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
В свою очередь Еврокомиссия уточняет, что, в частности, вводят запрет на экспорт электронных трансформаторов, статических преобразователей и индукторов, которые могут быть компонентами БПЛА.
Помимо этого, в рамках новых мер вводят запрет на алюминиевые конденсаторы, которые, как отмечают в ЕК, можно применять в военной области.
Пакет санкций вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
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