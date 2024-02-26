Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил высокий авторитет Эрдогана "в своей стране и за рубежом, многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене". Подчеркнут также существенный личный вклад Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений. "Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что было "условлено о продолжении контактов на различных уровнях".

Эрдогану также направлена поздравительная телеграмма Путина, информирует пресс-служба.