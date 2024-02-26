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Регион 26.02.2024 13:41

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил высокий авторитет Эрдогана "в своей стране и за рубежом, многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене". Подчеркнут также существенный личный вклад Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений. "Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что было "условлено о продолжении контактов на различных уровнях".

Эрдогану также направлена поздравительная телеграмма Путина, информирует пресс-служба.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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