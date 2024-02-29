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Регион 29.02.2024 15:57

Симонян: в Армении не говорят о выводе 102-й российской военной базы

В Армении не обсуждают вопрос о выводе из республики 102-ой военной базы России, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Никто здесь не говорит о военной базе. Мы об этом не говорили", - сказал Симонян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом он отметил, что существующая система безопасности не действует.

По его словам, альтернативой для Армении в сфере безопасности является "использование всех возможных средств, а также попытки, хотя это безнадежно, каким-то образом реанимировать ОДКБ".

"Мы сейчас пытаемся закупать оружие из всех возможных мест для зашиты нашего государства. Если это мешает какой-то системе безопасности, это их проблема. Очевидно, что они (Россия - ИФ) не выполняют свои обязательства", - отметил Симонян.

Он также заявил, что в Армении не обсуждают вопрос о вступлении в НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВОЕНБАЗА


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