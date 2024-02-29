Польша подписала с США контракт на поставку системы управления для ПВО на $2,53 млрд

Министерство национальной обороны Польши и правительство США подписали контракт на поставку системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS, сообщила в четверг пресс-служба польского Минобороны.
"В Варшаве вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш (также занимает пост министра национальной обороны Польши, - "ИФ") подписал соглашение о приобретении интегрированной системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS для второй фазы программы Wisla и программы Narew (программы ПВО средней и малой дальности соответственно, - "ИФ")", - говорится в сообщении в официальных соцсетях Минобороны Польши.
"Соглашение было заключено между Государственным казначейством - министерством национальной обороны и правительством США. Стоимость поставок составляет около $2,53 млрд. Контракт будет реализован в 2024-2031 годах", - заявила пресс-служба.
Сообщается, что "предметом контракта является приобретение интегрированной системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS, включая необходимое оборудование управления и связи, необходимое для 6 батарей Wisla и 23 комплексов Narew, приобретенных в рамках реализации фазы II". Соглашение также предусматривает логистическую и техническую поддержку и поставки запасных частей.
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