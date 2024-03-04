Джаббаров обсудил с глобальным директором ВБ поддержку Азербайджана в рамках COP29

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что провел встречу с глобальным директором ВБ по изменению климата Дженнифер Сарой.
Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи.
Джаббаров в соцсетях написал, что на встрече обсуждались ход реализации совместных проектов Азербайджана и ВБ; возможности поддержки Азербайджана в рамках конференции COP29; применение финансовых механизмов по борьбе с изменением климата.
Р.Ахмедов
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