Глава МИД Армении сообщил о постоянных контактах Пашиняна и Эрдогана в рамках процесса урегулирования отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают контакт в рамках процесса урегулирования двусторонних отношений, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"В рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией были назначены специальные представители, которые провели встречи и телефонные контакты. Состоялись также телефонные разговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Контакт существует постоянно, что обеспечивает положительную динамику", - сказал Мирзоян в интервью турецкому агентству "Анадолу".
Он напомнил, что между сторонами достигнута договоренность об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов.
"Армения искренне желает, чтобы государственная граница как можно скорее открылась бы, были налажены дипломатические отношения и были бы расширены связи между двумя народами и культурами", - отметил Мирзоян.
Он заявил, что открытие армяно-турецкой границы и развитие экономических отношений между Арменией и Турцией принесет пользу людям, и "большая часть граждан Армении осознает это".
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