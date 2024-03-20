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Польша хочет запретить транзит агропродукции с Украины до разработки правил двусторонней торговли

Запрет транзита через Польшу украинской агропродукции, которая ранее уже была запрещена к импорту в страну, вошел в число условий, о которых договорилось польское министерство сельского хозяйства и развития сельских районов на переговорах с фермерами.

"Мы предполагаем, что это решение останется в силе до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о правилах торговли между Польшей и Украиной, что обезопасит наш рынок", - приводятся в пресс-релизе польского Минсельхоза слова замглавы ведомства Михала Колодзейчака.

Он уточнил, что согласно достигнутым договоренностям министерство обратится в совет министров Польши с просьбой приостановить транзит продуктов, на которые в настоящее время уже наложено эмбарго.

"Все чувствительные продукты должны быть заблокированы", - отмечается в пресс-релизе.

По словам Колодзейчака, значительная часть подписанного пакета обязательств касается торговых вопросов между Польшей и Украиной. "Сегодня самое главное - выработать правила торговли между Польшей и Украиной", - сказал он.

Польские СМИ уточнили, что речь идет о закрытии транзита уже с 1 апреля. Среди других пунктов договоренности - обеспечение адресности дотаций фермерам и изменений к "Зеленому курсу" ЕС.

Действие режима беспошлинной торговли Украины с ЕС, введенного в 2022 году, в условиях переориентации значительной части украинского агроэкспорта на Европу привело к оседанию дешевого продовольствия из Украины в соседних с ней странах. Это вызвало протесты местных фермеров. Наибольший урон был нанесен агросектору Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Еврокомиссия в мае 2023 года приняла спецмеры, запретив импорт в эти государства украинского продовольствия (конкретно - пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы). После того, как в середине сентября запрет перестал действовать Венгрия, Словакия и Польша ввели запретительные меры на национальном уровне. Причем Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до более чем 20 товарных позиций. Киев в ответ подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). В настоящее время разбирательства в ВТО приостановлены для переговоров с участием Еврокомиссии.

С осени прошлого года протесты, сопровождающиеся блокированием украинско-польской границы, возобновились и особенно ужесточились в последний месяц.

Украинская сторона рассчитывает достичь каких-то решений по этому вопросу на предстоящих 28 марта в Варшаве двусторонних переговорах.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, АПК, ТРАНЗИТ


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