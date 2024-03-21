Правительство Финляндии намерено ускорить строительство заграждения на границе с РФ

Правительство Финляндии планирует выделить в 2024 году дополнительно 74 млн евро, чтобы ускорить возведение заграждения на границе с Россией, сообщает в четверг портал Yle.

"В дополнительном бюджете правительство предлагает государству выделить на строительство забора на текущий год 74 миллиона евро. Увеличение будет осуществляться путем перевода на этот год денег, зарезервированных на 2025 год", - говорится в сообщении.

В общей сложности вдоль восточной границы протяженностью около 1300 км планируется построить забор высотой около 4 м и длиной в 200 км с колючей проволокой, в основном на юго-востоке Финляндии, где риск масштабной нелегальной иммиграции расценивается как наиболее высокий, отмечается в сообщении.

Пограничники не исключают, что участки забора будут построены и в более северных, менее приоритетных пунктах пересечения границы, сообщает Yle.

По информации портала, общая протяженность первой части ограждений, которые будут построены возле пограничных постов, составит 70 км. Строительство данной части ограждения должно быть завершено в период с 2024 по 2025 год, а весь забор - в 2026 году. Стоимость заграждений оценивается в 380 млн евро.

Рядом с заграждениями будут проложены дороги для передвижения пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. В общей сложности, полоса, расчищаемая под объект, достигнет в ширину около 10 м. В заборах предусмотрены проходы для патрулей и перемещения животных, а в наиболее важных целевых зонах установят динамики и освещение.

Отмечается, что на юго-востоке Финляндии в населенном пункте Вайниккале начались подготовительные работы, в августе планируется начать строительство самого забора.

В Финляндии на данный момент построен "тестовый" забор на восточной границе с Россией в населенном пункте Пелкола вблизи КПП "Иматра". Протяженность заграждения составляет 3 км. В лапландском Салле был построен четырехкилометровый забор.

22 ноября 2023 года премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме одного, из-за ухудшения ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

По утверждению Хельсинки, в последнее время ситуация на границе Финляндии и России ухудшилась. Ранее Орпо заявлял, что Финляндия видит признаки того, что рост числа мигрантов, которые пытаются попасть через Россию в Финляндию, не случаен, а является результатов неких "организованных усилий".

В феврале 2024 года правительство Финляндии объявило, что неоднократно закрывавшиеся ранее КПП на восточной границе останутся закрытыми до 14 апреля.