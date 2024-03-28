Группа военно-транспортных судов США не может выйти из Балтимора из-за обрушения моста

Корабли снабжения Командования морских перевозок ВМС США, базирующиеся в Балтиморе, не могут выйти из порта в результате обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки, сообщило издание The War Zone.
Заблокированными в порту находятся быстроходные крупнотоннажные грузовые транспорты класса Algol SS Antares и SS Denebola с водоизмещением 55 тыс. тонн и скоростью 33 узлов. Таких судов у США восемь единиц. В порту также стоят "ролкеры" MV Cape Washington и MV Gary Gordon, которые применяются для морской перевозки автомобилей и другой колёсной техники, способной заехать на грузовую палубу с причала самостоятельно. Всего командование морских перевозок располагает 30 такими судами.
Эти корабли должны находиться в 5-10-дневной готовности к выходу в море для отправки грузов.
Пять судов класса Algol отвечали за транспортировку 20% американских грузов, отправленных в Саудовскую Аравию во время начальной фазы операции "Щит в пустыни" в преддверии первой войны в Персидском заливе. В целом суда привезли 13% всех грузов, прибывших в Саудовскую Аравию из США за весь период конфликта.
Впоследствии американские военные использовали эти суда для поддержки операций в Сомали и на Балканах в 1990-х годах, а также на начальных этапах войн в Афганистане и Ираке в начале 2000-х годов.
Во вторник в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушилась часть моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезался контейнеровоз Dali. На борту судна во время столкновения находились 22 члена экипажа.
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