Польский премьер заявил о перспективах по вопросу об экспорте украинской сельхозпродукции в ЕС

Варшаве и Киеву удалось продвинуться в деле урегулирования проблем в отношениях, касающихся сельскохозяйственного сектора.
"Мы рассчитываем на положительные исходы, и по проблеме в сельскохозяйственной сфере нам удалось сделать шаг вперед", - приводит в четверг польский телеканал Polsat слова главы правительства Польши Дональда Туска по итогам переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Варшаве.
По его словам, "несмотря на сложности и наличие конфликта интересов, сторонам удается поддерживать диалог", однако речь идет исключительно о двусторонних отношениях.
"Как мы договорились ранее в Киеве, Польша начала дипломатическое наступление в направлении блокирования импорта зерна из России и Белоруссии, и мы добились эффекта... мы находимся в шаге от того, чтобы сельхозпродукция из России и Белоруссии начала бы облагаться в ЕС налогом в размере 50% - это означит, что мы добились нашей цели, то есть блокирования экспорта из этих стран", - отметил Туск, не вдаваясь в какие-либо детали.
Однако, на этих переговорах речь шла исключительно о двусторонних соглашениях, в то время как фермеры и в Польше, и в ряде других стран, граничащих с Украиной, уже на протяжении длительного времени организуют протесты, добиваясь блокировки ввоза на территорию стран украинской сельхозпродукции, которая не облагается пошлинами в ЕС. Итогом стало введение национальных запретов в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии на поставку украинских сельхозпродуктов.
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