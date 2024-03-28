Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8399 RUR   0.0185 GBR   2.1472 TRY   0.0526

Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 83.17 +1.82 Brent 87.48 +1.39
АПК 28.03.2024 21:19

Польский премьер заявил о перспективах по вопросу об экспорте украинской сельхозпродукции в ЕС

Варшаве и Киеву удалось продвинуться в деле урегулирования проблем в отношениях, касающихся сельскохозяйственного сектора.

"Мы рассчитываем на положительные исходы, и по проблеме в сельскохозяйственной сфере нам удалось сделать шаг вперед", - приводит в четверг польский телеканал Polsat слова главы правительства Польши Дональда Туска по итогам переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Варшаве.

По его словам, "несмотря на сложности и наличие конфликта интересов, сторонам удается поддерживать диалог", однако речь идет исключительно о двусторонних отношениях.

"Как мы договорились ранее в Киеве, Польша начала дипломатическое наступление в направлении блокирования импорта зерна из России и Белоруссии, и мы добились эффекта... мы находимся в шаге от того, чтобы сельхозпродукция из России и Белоруссии начала бы облагаться в ЕС налогом в размере 50% - это означит, что мы добились нашей цели, то есть блокирования экспорта из этих стран", - отметил Туск, не вдаваясь в какие-либо детали.

Однако, на этих переговорах речь шла исключительно о двусторонних соглашениях, в то время как фермеры и в Польше, и в ряде других стран, граничащих с Украиной, уже на протяжении длительного времени организуют протесты, добиваясь блокировки ввоза на территорию стран украинской сельхозпродукции, которая не облагается пошлинами в ЕС. Итогом стало введение национальных запретов в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии на поставку украинских сельхозпродуктов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, АГРОПРОМ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Польша готова на время закрыть границу для агропродукции с Украины - премьер Помощь Украине не должна ущемлять польского фермера - Туск Премьер Польши прибыл в Киев для встречи с Зеленским Новый премьер Польши Туск потребовал от Запада усилий для помощи Украине Польша намерена передать Украине более 50 самоходных гаубиц Krab Польша передала Украине отремонтированные танки Leopard 2 В Польше призвали Украину отозвать судебный иск в ВТО по поводу зерна Польша продолжит военные поставки Украине, за исключением нового вооружения - Дуда Польша продлит запрет на ввоз зерна с Украины - премьер ЕС может ввести санкции против Польши из-за эмбарго на украинское зерно

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az