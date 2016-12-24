Президент Алиев заложил фундамент жилищного комплекса в Ясамалском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на церемонии закладки фундамента первого девятиэтажного здания и школы в жилищном комплексе в Ясамалском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Глава Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев проинформировал И.Алиева о предусмотренных в комплексе работах.

Ф.Исазаде