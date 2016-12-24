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Внутренняя политика 24.12.2016 11:03

Президент Алиев заложил фундамент жилищного комплекса в Ясамалском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на церемонии закладки фундамента первого девятиэтажного здания и школы в жилищном комплексе в Ясамалском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Глава Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев проинформировал И.Алиева о предусмотренных в комплексе работах.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЖИЛКОМПЛЕКС, ФУНДАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]