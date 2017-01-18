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Внешняя политика 18.01.2017 22:44

Алиев и Алекперов обсудили вопросы транспортировки нефти добываемой, ЛУКОЙЛом по БТД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава «LUKOIL» Вагит Алекперов обсудили вопросы транспортировки нефти, добываемой компанией по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает сайт главы государства.

Встреча И.Алиева и В.Алекперова состоялась в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

«Собеседники на встрече обсудили реализацию проекта разработки Шах-Дениз, транспортировку нефти, добываемой «LUKOIL» в российском секторе Каспия, по нефтепроводу БТД, а также перспективы цен на нефть на мировых рынках»,- отмечается в информации.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, LUKOIL, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]