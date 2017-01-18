Алиев и Алекперов обсудили вопросы транспортировки нефти добываемой, ЛУКОЙЛом по БТД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава «LUKOIL» Вагит Алекперов обсудили вопросы транспортировки нефти, добываемой компанией по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает сайт главы государства.
Встреча И.Алиева и В.Алекперова состоялась в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.
«Собеседники на встрече обсудили реализацию проекта разработки Шах-Дениз, транспортировку нефти, добываемой «LUKOIL» в российском секторе Каспия, по нефтепроводу БТД, а также перспективы цен на нефть на мировых рынках»,- отмечается в информации.
Ф.Исазаде
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