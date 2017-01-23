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СНГ 23.01.2017 21:32

Киев будет дополнять иск в Международный суд ООН к России - глава МИД

Украинская сторона собирается расширить свой иск в Международный суд ООН новыми фактами "нарушения Россией прав человека", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы передаем их (факты нарушения - ИФ) европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Ведь то, что мы подали, мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты", - сказал П.Климкин агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Таллине.

По словам министра, во-первых, эта работа направлена на укрепление санкций против Российской Федерации.

16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за нарушения международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Тэги: УКРАИНА, ООН, СУД, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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