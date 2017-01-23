Киев будет дополнять иск в Международный суд ООН к России - глава МИД

Украинская сторона собирается расширить свой иск в Международный суд ООН новыми фактами "нарушения Россией прав человека", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы передаем их (факты нарушения - ИФ) европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Ведь то, что мы подали, мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты", - сказал П.Климкин агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Таллине.
По словам министра, во-первых, эта работа направлена на укрепление санкций против Российской Федерации.
16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за нарушения международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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