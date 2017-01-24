Президент Алиев распорядился о проведении 25-годовщины Ходжалинского геноцида

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о мероприятиях в связи с 25-годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает сайт главы государства.

Администрации президента Азербайджана поручено подготовить и провести план мероприятий, связанных с Ходжалинским геноцидом.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Ф.Исазаде