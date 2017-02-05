Президент Азербайджана прибыл с визитом в Бельгию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с визитом в Бельгию, сообщает сайт главы государства.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Совета ЕС Дональда Туска прибыл с визитом в Бельгию», - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, в Международном аэропорту Брюсселя главу азербайджанского государства встречали высокопоставленные официальные лица ЕС.
А.Ахундов
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