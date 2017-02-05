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Внешняя политика 05.02.2017 16:35

Президент Азербайджана прибыл с визитом в Бельгию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с визитом в Бельгию, сообщает сайт главы государства.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Совета ЕС Дональда Туска прибыл с визитом в Бельгию», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в Международном аэропорту Брюсселя главу азербайджанского государства встречали высокопоставленные официальные лица ЕС.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛЬГИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az