Баку ждет от Парижа активизации усилий в урегулировании карабахского конфликта – глава МИД Азербайджана

Баку ждет от Парижа более активных действий для урегулирования карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров принял в четверг в Баку госсекретаря при премьер-министре Франции по государственным реформам и вопросам исследований Жан-Винцента Плаце.

"Э.Мамедъяров проинформировал своего собеседника о ситуации по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Министр подчеркнул важность активизации Францией усилий, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта",- говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Собеседники также обсудили текущий уровень азербайджано-французских отношений и пути их развития.

Стороны отметили развитие всестороннего сотрудничества, в частности, сфере экономики, энергетики, культуры, подчеркнули успешную деятельность компании Total в Азербайджане.

Ф.Исазаде