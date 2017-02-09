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Карабахский конфликт 09.02.2017 15:38

Баку ждет от Парижа активизации усилий в урегулировании карабахского конфликта – глава МИД Азербайджана

Баку ждет от Парижа более активных действий для урегулирования карабахского конфликта, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров принял в четверг в Баку госсекретаря при премьер-министре Франции по государственным реформам и вопросам исследований Жан-Винцента Плаце.

"Э.Мамедъяров проинформировал своего собеседника о ситуации по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Министр подчеркнул важность активизации Францией усилий, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта",- говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Собеседники также обсудили текущий уровень азербайджано-французских отношений и пути их развития.

Стороны отметили развитие всестороннего сотрудничества, в частности, сфере экономики, энергетики, культуры, подчеркнули успешную деятельность компании Total в Азербайджане.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az