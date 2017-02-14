В ОДКБ обсудили планы коллективной безопасности и обороны на 2017-2018 годы

Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотрел ряд документов, касающихся сотрудничества в политической и военной сферах.

"Члены Постсовета рассмотрели проект решения Совета министров обороны, предусматривающий внесение изменений в положение о Военном комитете", - сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Также рассмотрен проект решения о плане подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

"Указанные документы, а также проект плана консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2017 года - первое полугодие 2018 года, направлены на внутригосударственное согласование", - сказал В.Зайнетдинов.

Кроме того, сообщил он, "был рассмотрен ряд документов, касающихся сотрудничества ОДКБ в политической сфере".

Заседание прошло под председательством полномочного представителя Белоруссии в ОДКБ, посла Белоруссии в РФ Игоря Петришенко. В заседании принял участие исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.